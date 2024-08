Wittenberg/MZ. - Wer Lust auf einen Perspektivwechsel hat, dem sei ein Besuch der Phönix-Theaterwelt Wittenberg empfohlen. Das gilt freilich immer, Theater kann auch Sichtweisen ändern. Am 30. August aber wird im Phönix ein Bühnendinner angeboten. Die Gäste nehmen dann nicht im Saal Platz, sondern auf jenen Brettern, die einem Gedicht zufolge die Welt bedeuten. Die Teilnehmerzahl liegt nach Auskunft von Diana Pielorz bei 50 Personen. Pielorz ist Hausherrin in dem Gebäudeensemble an der Wichernstraße, das einmal das Mitteldeutsche Landestheater beherbergte. Um diese Bühne hatte es, wie es 2001 in der MZ hieß, ein „kulturpolitisches Drama“ gegeben. Am Ende halfen auch nicht 13.000 Unterschriften, die für den Erhalt gesammelt worden waren, und nicht neue Konzepte. Es war eine Frage des Geldes, das Aus kam 2002. Doch dann schwang sich durch privates Engagement dieser Phönix aus der Asche: 2004 wurde die gleichnamige Theaterwelt mit Betreiberverein gegründet.

