Die Freiwilligen Feuerwehren Mochau und Reinsdorf erhalten neue Löschfahrzeuge. Die Stadt lässt sich das einiges kosten. Was die neuen Boliden können und wofür sie eingesetzt werden.

Bürgermeister André Seidig übergibt die Schlüssel an Christopher Brachwitz, Wehrleiter der Feuerwehr Reinsdorf-Dobien, für das TLF 3000.

Wittenberg/MZ. - Das Martinshorn dröhnt dermaßen laut in die Nachmittagsruhe am Alten Rathaus, dass bei den umstehenden Feuerwehrleuten direkt über gestörten Beamtenschlaf gewitzelt wird. Das neue LED-Blaulicht funkelt, der rote Lack glänzt, ebenso die Augen der Uniformierten. Die Feuerwehren aus Mochau und Reinsdorf erhalten je ein neues Fahrzeug.