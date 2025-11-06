weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. 1 Million Euro für Wittenberger Ortsfeuerwehren: Die Feuerwehren Mochau und Reinsdorf erhalten neue Löschfahrzeuge

Die Freiwilligen Feuerwehren Mochau und Reinsdorf erhalten neue Löschfahrzeuge. Die Stadt lässt sich das einiges kosten. Was die neuen Boliden können und wofür sie eingesetzt werden.

Von Julius Jasper Topp 06.11.2025, 12:00
Bürgermeister André Seidig übergibt die Schlüssel an Christopher Brachwitz, Wehrleiter der Feuerwehr Reinsdorf-Dobien, für das TLF 3000.
Bürgermeister André Seidig übergibt die Schlüssel an Christopher Brachwitz, Wehrleiter der Feuerwehr Reinsdorf-Dobien, für das TLF 3000. (Foto: Thomas Klitzsch)

Wittenberg/MZ. - Das Martinshorn dröhnt dermaßen laut in die Nachmittagsruhe am Alten Rathaus, dass bei den umstehenden Feuerwehrleuten direkt über gestörten Beamtenschlaf gewitzelt wird. Das neue LED-Blaulicht funkelt, der rote Lack glänzt, ebenso die Augen der Uniformierten. Die Feuerwehren aus Mochau und Reinsdorf erhalten je ein neues Fahrzeug.