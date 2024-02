Positive Zahlen können in der Lutherstadt zu unliebsamen Konsequenzen führen

Piesteritz/MZ. - Der Sport boomt – besonders beim SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz. Der Verein bietet alles – außer Fußball und Wintersport. „Die Mitgliederzahlen sind in den vergangenen Jahren ständig bergauf gegangen. Jetzt haben wird die 1.000er Marke geknackt“, sagt SV-Präsident Olaf Rodewald bei einem Pressegespräch am Mittwoch. Nach seinen Angaben sind exakt 1.016 Sportler in 20 Abteilungen organisiert. Damit ist und bleibt der SV Grün-Weiß der größte Sportverein des Landkreises.