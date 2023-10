Feuerwehreinsatz in Wohnsiedlung Dicker Qualm quillt aus Keller: In Bad Schmiedeberg wird Feuerwehr zu einem Großbrand alarmiert

Kameraden der Feuerwehren werden in Bad Schmiedeberg zum Brand in einem Keller alarmiert. Wie Nachbarn das Feuer erleben und was eine mögliche Brandursache sein könnte.