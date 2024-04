Wittenberg/mz. - Regenbogenflaggen wehen seit Dienstag an den Kliniken der Alexianer Sachsen-Anhalt GmbH. Die Klinik hat nach eigener Mitteilung am 9. April damit ein klares Zeichen für Vielfalt und Inklusion gesetzt. An diesem Tag wurden Regenbogenflaggen an den Kliniken des Unternehmens gehisst. Die Regenbogenflagge steht weltweit als Symbol für Toleranz, Akzeptanz und Gleichberechtigung.

Die Alexianer Sachsen-Anhalt GmbH betont damit ihre Wertschätzung gegenüber der Vielfalt ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Patientinnen und Patienten, schreibt das Unternehmen. „Unabhängig von Religion, Herkunft oder sexueller Orientierung sind alle Menschen in der Gemeinschaft herzlich willkommen“, wird Regionalgeschäftsführerin Petra Stein in der Mitteilung zitiert.

Mit diesem sichtbaren Zeichen wolle das Unternehmen die Bedeutung von Vielfalt als eine zentrale Stärke hervorheben. Die Aktion soll die Zugehörigkeit aller Individuen innerhalb der Gemeinschaft unterstreichen, heißt es in einer am Dienstag verbreiteten Pressemitteilung.

Die Alexianer Sachsen-Anhalt GmbH engagiert sich als Gesundheitsdienstleister in der Region. Mit dem Hissen der Regenbogenflaggen demonstriert das Unternehmen sein Bekenntnis zu einer offenen und inklusiven Gemeinschaft.