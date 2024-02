Zum wiederholten Mal wird in Gräfenhainichen mithilfe von Schneekanonen zum Rodeln eingeladen. Am Abend gibt es eine Après-Ski-Party mit Ballermann-Hits.

Am Samstag wird der „Mount-Rosi“ in Gräfenhainichen mit Kunstschnee erneut in ein Rodel-Paradies verwandelt.

Gräfenhainichen/MZ. - Was in Berlin der von Silly besungene „Mont Klamott“ ist, ist in Gräfenhainichen der für Spiel und Spaß von der Firma Rosenau geschaffene „Mount Rosi“. Die mit künstlichem Schnee geschaffene Rodel-Möglichkeit sei im Umkreis von mehr als 100 Kilometern einzigartig. Etwa aus der gleichen Entfernung reisten teilweise auch die Gäste an, um sich mit den Kindern auf den Rodel-Reifen zu vergnügen, bevor es dann am Samstagabend bei der Après-Ski-Party rund ging.