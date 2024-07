Denkmal am Sternenhimmel - Warum ein Asteroid nach Wittenberg benannte wurde

Blick in den Sternenhimmel von den Wittenberger Elbwiesen aus

Wittenberg/MZ. - Wittenberg – ein Name, der untrennbar mit der Reformation und Martin Luther verbunden ist. Doch seit 1991 trägt nicht nur die historische Stadt diesen klangvollen Namen, sondern auch ein Asteroid im fernen Weltall. Die MZ sprach mit Professor Dr. Joachim Wambsganß, Direktor des Zentrums für Astronomie der Universität Heidelberg, um zu erfahren, wer diesen Himmelskörper entdeckte, warum Thüringen eine entscheidende Rolle spielte und welche weiteren Orte in Sachsen-Anhalt ebenfalls ein Denkmal am Sternenhimmel haben.