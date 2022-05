Dem Strandbad Reinsdorf fehlt ein Bademeister

Das beliebte, kleine Naturbad in Reinsdorf erhät auch in diesem Jahr lediglich den Status „offene Badestelle“. Es war erneut kein Rettungsschwimmer für diese Einrichtung zu finden.

Gerutscht wird nicht. Das Strandbad Reinsdorf hat in dieser Saison wieder einmal nur eingeschränkt geöffnet. Es fehlt Personal.

Reinsdorf/MZ - Es hätte eine Punktlandung werden können - Sonntag und Sonnenschein fielen zum traditionellen Start der Freibadsaison am 15. Mai diesmal zusammen. Wer sich aufgemacht hatte zum Strandbad Reinsdorf, stand gleichwohl vor dem verschlossenen Tor. Die Eröffnung musste wie berichtet verschoben werden, wenn am Ende auch nur um einen einzigen Tag. Seit Montagmittag steht die Anlage in der Wittenberger Ortschaft Badefreudigen offen und abgesehen vom schwächelnden Dienstag spielt auch das Wetter noch mit.