Wittenberg/MZ. - „Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.“ Der Satz stammt von Franz Kafka, leicht abgewandelt wird er wichtig beim siebten Kirchenkreisfest des Evangelischen Kirchenkreises Wittenberg. Das findet am 2. Juni statt, doch schon jetzt wird um Anmeldungen gebeten.

Gedruckt wird der Sinnspruch von Kafka auf Stoffbeutel, die nach Auskunft des Wittenberger Stadtkirchenpfarrers Matthias Keilholz Gegenstände wie Pilgertagebuch, Regenponcho oder Pflaster enthalten sollen. Was man eben so braucht, wenn man sich zu Fuß oder mit dem Rad auf den Weg macht. Das Motto des Festes lautet in diesem Jahrgang „Losgehen“.

Bis nach Brandenburg

Keilholz zufolge sind an der Vorbereitung des vom Öffentlichkeitsausschuss des Kirchenkreises getragenen Festes viele Menschen beteiligt. In diesem Ausschuss sei auch das Thema entwickelt worden. „Das Stichwort Pilgern lag im Raum“, sagt Keilholz, der selbst noch keinen Pilgerweg gegangen sei, nun aber mitlaufen wird.

Ziel des Festes ist es, dass die Gemeinden zusammenkommen in einem Kirchenkreis, der zu den großen seiner Art gehört: Er reicht im Norden bis nach Brandenburg und im Osten nach Sachsen sowie bis zu den Toren der Stadt Halle im Süden und Wittenberg im Westen. Insgesamt 162 Orte gehören zum Kirchenkreis Wittenberg mit genauso vielen Kirchen. Die Anzahl der Christinnen und Christen wird von der Superintendentin des Kirchenkreises, Gabriele Metzner, mit 20.000 angegeben.

Begegnung und Stärkung, wahrnehmen, „wir sind eine große Gemeinschaft“, neue Leute kennenlernen, fasst Keilholz zusammen, worum es am 2. Juni gehen soll. Oder um es mit Metzner zu sagen: „Ob mit dem Rad, zu Fuß oder an der Seite von Voltigierpferden: Die Wege führen Jung und Alt zusammen und stärken durch das gemeinsame Pilgern die Gemeinschaft.“ Startpunkte sind die Kirchen in Gommlo, Bergwitz, Rotta und Rackith, der fünfte Weg beginnt an der Kirche in Kemberg und lädt zum Entdecken der Kirche und des Ortes ein. Keilholz zufolge werden die Touren begleitet, neben anderen von Judith Kölling, Uwe Kröber, Ekkehard Steinhäuser, Jürgen Hofmann, Albrecht Henning oder Georg Magirius.

Für die Kleinen

Um 12 Uhr werden die Pilger laut einer Mitteilung auf dem Kirchplatz in Kemberg zu einem bunten Programm erwartet: Essen und Trinken, Pilgerstab schnitzen, singen oder vom Turm blicken. Für die Kleinen gebe es ein Kinderprogramm. Um 15.30 Uhr endet das Kirchenkreisfest mit dem Abschlussgottesdienst mit Bläsern und Chören des Kirchenkreises.

Alle zwei Jahre

Die Kirchenkreisfeste des Evangelischen Kirchenkreises Wittenberg finden alle zwei Jahre statt. Zur bevorstehenden Auflage mit dem Motto „Losgehen“ gestalterisch tätig geworden ist erneut das Wittenberger Künstlerpaar Silvia Topanka-Freihube und Bertram Freihube. Als Motiv haben sie einen Pilgerstab gewählt. Und sich zudem für den erwähnten Satz von Kafka entschieden, „weil es um die Wege geht“, wie Topanka-Freihube sagt.

Er passt aber auch sonst: 2024 jährt sich der Todestag des Schriftstellers zum 100. Mal.

Alle Wege führen nach Kemberg

Wer an diesem siebten Kirchenkreisfest des evangelischen Kirchenkreises Wittenberg am 2. Juni teilnehmen möchte, wird von den Organisatoren gebeten, sich bis zum 30. April anzumelden. Möglich ist das im Pfarramt oder Büro des Kirchenkreises, Tel. 03491/40 32 00, sowie per E-Mail an [email protected]. Das Motto des Festes in diesem Jahrgang lautet „Losgehen“. Vorbereitet sind fünf Wege. Weg 1: Allein Gott die Ehre, Radtour von Rackith nach Kemberg, Länge circa zehn Kilometer. Weg 2: Allein Christus, Tour für Liebhaber der Stille von Gommlo nach Kemberg, Länge circa fünf Kilometer. Weg 3: Allein die Schrift, Kurztour für Kinder, Familien, Senioren von Rotta nach Kemberg, Länge circa zwei Kilometer. Weg 4: Allein der Glaube, Tour mit Gesprächsraum von Bergwitz nach Kemberg, Länge circa fünf Kilometer. Weg 5: Allein die Gnade, kurze Wege in Kemberg. Die Touren beginnen 10 Uhr, Treffpunkt ist in den Kirchen der jeweiligen Orte. Treffpunkt für alle, die die Pilgerwege nicht mitgehen können, ist die Kirche in Kemberg. Das Ankommen ist ab 12 Uhr vorgesehen, der Abschlussgottesdienst beginnt um 15.30 Uhr.