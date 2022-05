Das zeigt Klemens Kühn in seiner Schau im Wittenberger Augusteum

Wittenberg/MZ - Albrecht Dürer hat nie ein Nashorn in natura gesehen, aber seine Darstellung „Das Rhinozeros“ von 1515 gilt als eines der bekanntesten Kunstwerke. Nun soll eine kleine Reproduktion zusammen mit weiteren Bildern einen Raum im Augusteum Wittenberg zieren. In dem Gebäude vor dem Lutherhaus präsentiert die Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt anlässlich von Martin Luthers Übersetzung des Neuen Testaments vor 500 Jahren demnächst eine besondere Erlebnisausstellung: Unter dem Titel „Tatort 1522...“ wird sie wie berichtet als Escapespiel eingerichtet.

Sinnliche Auseinandersetzung

Für die Inszenierung der Räume zuständig ist Klemens Kühn. Dem Bühnenbildner und Ausstellungsdesigner wird nachgesagt, dass die von ihm gestalteten Räume den Betrachter schnell in ihren Bann ziehen, so steht es auf der Website der Bühnen Halle. Die Rede ist von viel Liebe zum Detail, mit der er „seriöse Inhalte mit spielerisch Erfahrbarem“ verbinde. Genau das deutet sich schon jetzt auch im Erdgeschoss des Augusteums an: Weit fortgeschritten durch Theatermaler ist die Ausmalung des Entrees, es versetzt den Besucher in eine Bibliothek, aus der ein Buch gestohlen wurde, unter anderem um dessen Verbleib wird es auch in dem Escapespiel gehen.

Von der Bibliothek geht es in eine Küche, auch dieser Raum ist malerisch in Szene gesetzt, wobei es zudem richtige Ausstattungsstücke und Utensilien geben wird. Dies gilt praktisch für alle Räume, fünf sind es insgesamt, Kühn sagt, die Leute sollen „abtauchen“ können. Ziel ist die sinnliche Auseinandersetzung mit einem eher trockenen Thema, als das die Übersetzung des Neuen Testaments womöglich von manchem gesehen wird. Was übrigens das erwähnte Dürer-Nashorn betrifft, das ist mit weiteren Bildnissen für die künftige Übersetzerstube vorgesehen. Viele andere Motive finden sich, die Kühn in „Akkordarbeit“ auf Wände überträgt. Von Hand werden zudem unzählige Buchstaben an die Wände eines Raumes gebannt, sie verweisen auf die Bestimmung des Ortes als Druckerwerkstatt.

Schweigen über die Rätsel

Für die Übertragung hat Kühn den Mai eingeplant, danach müssen wie berichtet die Testklassen des Luther-Melanchthon-Gymnasiums ins Haus, nicht zuletzt um festzustellen, wie lange es dauert, die Räume im Einzelnen zu durchlaufen und alle 25 Rätsel zum „Tatort 1522“ zu lösen, um sodann wieder in die Freiheit entlassen zu werden. Um welche Rätsel es sich handeln wird, verrät Klemens Kühn auch beim jüngsten Ortstermin mit der MZ nicht. Stattdessen sagt er auf Nachfrage, dass es sich um einen schönen Auftrag handelt, aber das habe er schon vor dem Wettbewerb gewusst. Auch ist ihm das Augusteum nicht fremd, 2017 hat er bereits die von Catherine Nichols kuratierte Mitmachausstellung „Der Mönch war’s!“ designt. Sie ergänzte die nationale Sonderschau „Luther! 95 Schätze - 95 Menschen“ und ist noch heute zu bestimmten Zeiten für Familien geöffnet.