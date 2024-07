Nach dem Stadtrat in Gräfenhainichen haben sich jetzt auch die Räte in den Ortschaften konstituiert. Dabei gibt es einige Überraschungen.

Das sind die Bürgermeister in den Orten: Welche Überraschungen es gibt

Wahl in Gräfenhainichen

Gräfenhainichen/MZ. - Der Stadtrat hatte den ersten Termin in Gräfenhainichen. Nachdem das Gremium schon am 9. Juli in der konstituierende Sitzung die Posten wie zum Beispiel den des Vorsitzenden des Stadtrates besetzt hat, mussten noch die vier Ortschaftsräte nachziehen, um ihre volle Handlungsfähigkeit zu erlangen.