Im Dezember 1925 gibt es Probleme für die Schifffahrt und die örtliche Tonwaren-Industrie. Das Stickstoffwerk erhält einen neuen Namen und Großkorgau elektrisches Licht.

Eine über hundert Jahre alte Postkarte von Trebitz zeigt verschiedene Ansichten. Mitte der 1920er Jahre erlebte der Ort offenbar eine Blütezeit.

Wittenberg/MZ. - Kalte Witterung setzte sich im Dezember 1925 in hiesigen Breiten fest. „Der Winter hält an“, so die Wittenberger Zeitung am 5. Dezember. „Die Temperatur bewegte sich gestern zwischen -2,1 und -5,2 Grad.“ Die Elbe führe schwaches Treibeis. Der Frost nahm im Lauf des Monats noch zu, so dass die Eisbahn auf dem Schwanenteich (mindestens zwölf Zentimeter Dicke) für einige Tage eröffnet werden konnte.