Im Februar 1990 ist der Verein „Cranachhöfe Wittenberg“ in der Lutherstadt gegründet worden. Wie viele Mitglieder er bundesweit im 35. Jahr seines Bestehens hat und was dank einer Spende im Museum gemacht werden könnte.

Vereinsleben in Sachsen-Anhalt

In der Cranach-Stiftung Wittenberg informiert eine Dauerausstellung über Leben und Werk der Cranach-Maler.

Wittenberg/MZ. - Fast 20.000 Vereine gab es laut dem Bund-Länder-Demografie-Portal 2022 in Sachsen-Anhalt. Auch Wittenberg kann auf eine große Vielfalt bei Vereinen verweisen. Das war nicht immer so. Der, wie es heißt, erste Verein, der nach dem Untergang der DDR aus der Taufe gehoben wurde, war im Februar 1990 der „Cranachhöfe Wittenberg“. Zwar erfolgte die Eintragung beim damaligen Kreisgericht erst am 7. Mai. Der 12. Februar jedoch war gewissermaßen der Gründungstag. 35 Jahre später gibt es den Verein noch immer. Das für sich genommen ist schon ein Erfolg und Grund zur Freude.