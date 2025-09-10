weather wolkig
  20 Jahre Naturpark Fläming: Coswiger Verein organisiert Jubiläumsmpfang - Welche Zukunftswünsche es gibt

In Jeber-Bergfrieden ist zur offiziellen Festveranstaltung anlässlich des Jubiläums „20 Jahre Naturpark Fläming“ geladen worden. Was sich ein Gründungsmitglied für die Zukunft wünscht.

Von Andreas Hübner 10.09.2025, 16:00
Zu einem offiziellen Empfang anlässlich des 20-jährigen Bestehens des „Naturparks Fläming“ ist nach Jeber-Bergfrieden eingeladen worden.
Jeber-Bergfrieden/MZ. - Der Fläming wurde vor 20 Jahren unter Schutz gestellt und gilt seitdem als Naturpark. Um dieses Jubiläum gebührend zu zelebrieren, lud der Coswiger Verein „Naturpark Fläming“ am Sonntag zu einem Empfang am Naturparkhaus Jeber-Bergfrieden ein.