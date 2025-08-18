Wer diesmal beim Coswiger Festival „Rock around Barock“ auftritt und ob es wieder einen Poetry Slam gibt.

Auch die in der Region gut bekannte Cover-Band „Living Colors“ hat auf dem kleinen Festival bereits zweimal ordentlich eingeheizt.

Coswig/MZ. - Das haben die Initiatoren selbst in ihren kühnsten Träumen nicht vorhergesehen. Mittlerweile ist es bei diesem Event ganz sicher schon legitim, von Tradition zu sprechen. In Coswig wird am Freitag, 29. August, zur nunmehr 19. Auflage von „Rock around Barock“ in den Klosterhof geladen.