Coswiger Anwohner bemängelt allgemeinen Zustand der Gehwege in der Stadt und erhebt Vorwürfe gegenüber der Verwaltung. Was die Mitteldeutsche Zeitung erfahren hat.

Ein Teil des Gehweges in der Fröbelstraße ist in desolatem Zustand.

Coswig/MZ. - Hans-Joachim Höhne ärgert sich. An vielen Stellen in Coswig fällt ihm auf, in welch schlechtem Zustand sich viele Gehwege befinden. Eine hervorstechende Stelle sei der einseitige Fußweg in der Fröbelstraße. Seiner Meinung nach sei der defekte Gehweg dort auf übermäßiges Salzstreuen zurückzuführen.