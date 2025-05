Naumburg - Köln, Düsseldorf, Leipzig, Erfurt sowie mehrere Landkreise und Gemeinden wie Wesel (Nordrhein-Westfalen) und Nuthetal (Kreis Potsdam-Mittelmark) haben es schon: das Nachtfahrverbot für Mähroboter, die in den vergangenen Jahren die Rasen erobert haben. Auch in Naumburg wollen nun Naturschützer ein solches erreichen.

„Die Gefahr für die Tiere ist ja keine Fiktion, sondern durchaus real“, sagt Grünen-Stadtrat Ingolf Andrees. Allein fünf tote und drei verletzte Igel zählte Claudia Höfler-Loff, die sich mit mehreren Gleichgesinnten um die heimischen Stacheltiere kümmert, im vergangenen Jahr. „Igel sind dämmerungsaktiv und keine Fluchttiere. Sie rollen sich bei Gefahren einfach zusammen“, erklärt die Tierschützerin, die auch den Einsatz von Freischneidern kritisiert. Außerdem gebe es eine hohe Dunkelziffer; nicht jeder tote Igel werde entdeckt oder fließt in eine Statistik ein. In der Vergangenheit habe es Gespräche mit Ordnungsamtsleiter Felix Theilemann gegeben, erzählen Claudia Höfler-Loff und Ingolf Andrees unisono. „Wir wollen einen Antrag in den Gemeinderat einbringen“, sagte Andrees auf Tageblatt/MZ-Nachfrage.

Willensbekundung des Gemeinderates ein erster Schritt

In der Naumburger Stadtverwaltung stehe man einem Verbot zunächst positiv gegenüber, da dadurch mit vergleichsweise geringem Aufwand Schäden an Tieren, darunter auch einige geschützte Arten, vermieden werden können, teilte Stadtsprecherin Linda Ehrlich auf Anfrage mit. Allerdings liegen behördliche Entscheidungen in Sachen Naturschutz nicht in den Händen der Stadt, so macht Linda Ehrlich weiter klar. „Zunächst sollte eine Willensbekundung des Gemeinderates, als gewählte Vertreter des Volkes, erfolgen. Die Verwaltung würde dann eine entsprechende Anfrage an die zuständigen Behörden stellen“, heißt es aus dem Naumburger Rathaus weiter.

Im Landratsamt, wo die Untere Naturschutzbehörde angesiedelt ist, sieht man das Thema jedoch anders. „Der Burgenlandkreis setzt hier analog zum Vorgehen beim Verbrennen von Gartenabfällen und der Wasserentnahme aus Oberflächengewässern zu Trockenzeiten auf die Vernunft der Bevölkerung und nicht auf eine allumfassende Regulierung“, heißt es aus der Pressestelle. Zwar könne der Kreis eine Allgemeinverfügung und damit ein Nachtfahrverbot für Mähroboter erlassen, allerdings sehe man dafür keine Erfordernis. „Der Burgenlandkreis ist größtenteils ländlich geprägt, und die hier in Rede stehenden Mähroboter kommen eher in kleinteiligen Siedlungsbereichen zum Einsatz, wo das Igel-Vorkommen gering ist. Zudem rückt der Schutz von Igeln verstärkt in das Bewusstsein der Menschen, so dass auch die Hersteller von Mährobotern reagiert haben und entsprechende Igel-Schutzfunktionen in die Geräte integrieren“, heißt es weiter.

Die Allgemeinverfügung in Köln und Leipzig sieht ein Fahrverbot ab 30 Minuten vor Sonnenuntergang bis 30 Minuten nach Sonnenaufgang vor. In Leipzig sind bei Verstößen Bußgelder in Höhe von bis zu 50.000 Euro möglich. Auch wenn eine Kontrolle schwierig sei, mache es einen Unterschied, ob etwas verboten ist oder nicht. Ein Verbot habe eine ganz andere Dringlichkeit, meint Stadtrat Andrees.

Wildtier des Jahres 2024 und auf Roter Liste

Im Oktober 2024 hat die Weltnaturschutzunion IUCN den Igel auf ihrer Roten Liste der Säugetiere offiziell als potenziell gefährdet eingestuft. Je nach Land ist der Bestand um 16 bis 33 Prozent zurückgegangen ist. In Flandern und Bayern waren es sogar geschätzt 50 Prozent. Die Gründe für den dramatischen Rückgang sind mannigfaltig. Siedlungen und Straßenbau schränken den Lebensraum der Tiere ein. In den Gärten werden ihnen ausgelegtes Gift und Mähroboter zum Verhängnis. Durch den Insektenschwund fehlt dem Igel zudem die Nahrungsgrundlage, und der Klimawandel mit höheren Temperaturen bringt den natürlichen Biorhythmus durcheinander.

Am Mittwoch,28. Mai, wird zum Benefiz-Abend für die Igelhilfe eingeladen. Im Rahmen eines Hauskonzertes spielt Ray Cooper ab 19.30 Uhr in der Medlerstraße 27 in Naumburg.