Cora Krötz bringt in Wittenberg Cranachs Malsaal zum Klingen

Wittenberg/MZ - Zu einem besonderen Konzert lädt Eva Löber von der Cranach-Stiftung Wittenberg am 28. Mai in den Malsaal der Einrichtung ein. Ab 20 Uhr musiziert dort (Schlossstraße 1) die Künstlerin Cora Krötz auf der Handpan. Wie berichtet gibt Krötz, die am Mozarteum in Salzburg als Musik- und Tanzpädagogin ausgebildet wurde und aus Schrobenhausen bei München kommt, am Wochenende auch einen Handpan-Workshop in der Cranach-Herberge.

