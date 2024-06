Ein Gründer aus Wittenberg entdeckt eine Marktlücke und gründet die Firma Cloudfield.IT. Das Unternehmen bietet sichere Cloud-Lösungen für mittelständische Unternehmen an. Erste Kunden im Landkreis Wittenberg konnten bereits gewonnen werden.

Benjamin Gräbe (li.) und Geschäftsführer Jens-Uwe König im Büro der Cloudfield.IT GmbH in der Leucorea Wittenberg.

Wittenberg/MZ. - In Zeiten von Smartphones hat es jeder schon erlebt, dass in der Familie über den Geschirrspüler diskutiert wird und nur Minuten später auf dem Handy Werbung für Spülmaschinen erscheint. „Ein Nachbar von mir ist begeisterter Angler und prompt habe ich Anzeigen für Angelzubehör bekommen“, kommt Jens-Uwe König ins Plaudern, „das Smartphone hört mit.“ Dafür hat König die perfekte Lösung in der Tasche. Im Dezember 2021 gründet der Wittenberger sein Unternehmen: die „Cloudfield.IT GmbH“.