Gräfenhainichen/MZ. - Kaum vorstellbar! Doch seitdem es die Halbinsel Ferropolis und den Gremminer See bei Gräfenhainichen gibt – die erste Führung im Freilichtmuseum fand 1995 statt – ist das jetzt der erste Versuch, die entstandene Idylle des gewaltigen künstlichen Sees zu erschließen. „Wenn Du so einen See direkt vor der Haustür hast, musst Du da auch etwas draus machen“, sagt Bürgermeister Enrico Schilling (CDU) und befürwortet die vorliegenden Pläne mit Nachdruck. Entstehen soll ein Camping-Highlight am Weststrand des Sees.

Zwei Hektar großes Areal

Gemeinsam mit der Ferropolis GmbH hat die Blausee GmbH, die in Gröbern ansässig ist, einen genauen Erschließungsplan für ein Gesamtareal von fast 21.000 Quadratmetern am Weststrand des Gremminer Sees vorgelegt. „Wir haben jetzt einen Entwurfsstand erreicht, den wir am 30. März bei der Stadtverwaltung einreichen werden“, kündigt Ronny Meyer an.

Meyer ist Projektentwickler des Unternehmens und hat maßgeblich zur Entwicklung des Ideenkonzeptes beigetragen. Er sei guter Dinge, dass die Pläne nach der öffentlichen Auslegung im vergangenen Jahr nun allen Fragen gerecht werden und vom Stadtrat befürwortet werden. Während zwei größere Bereiche, die als Zeltplatz und zum Teil Stellplatz für Wohnmobile dienen sollen und durch einen kleinen Waldstreifen vom See getrennt sind, erschlossen werden sollen, wird das schmale Wäldchen verschiedene Highlights vorhalten. So soll zentral an einem separaten kleinen Strandbereich eine Tiny-House-Siedlung mit wenigstens zwölf Wohneinheiten entstehen.

Südlich davon gelegen sollen eine Hand voll Standplätze für Mobilheime mit vorgelagerten Angelhütten und eigenen Steganlagen angelegt werden. Diese werden sich in unmittelbarer Nähe zu dem kleineren Campingplatz, mit Strand und großzügig gehaltener Liegewiese, befinden. Nördlich der kleinen Häusersiedlung soll im Marina-Stil ein großer Bootsanleger und ein kleines Wassersportzentrum mit Steganlagen entstehen. Im Bereich des großen separaten Marina-Stegs seien neben Reparatur- und Sliprampe auch zehn bis zwölf schwimmende Häuser eingeplant, erklärt Meyer. Das Angebot an außergewöhnlichen Unterkünften wird sogar noch von einer Baumhaussiedlung abgerundet. Am Fuße dieser Baumhaussiedlung soll es einen weiteren Strand- und Badebereich geben.

Neben dem Grundgedanken, den Festivalbesuchern auf diese Weise eine etwas luxuriöse Unterkunftsmöglichkeit und somit eine neue Festivalerfahrung zu bieten, soll das Areal weit darüber hinaus vermarktet werden. „Ziel ist es, mit dem Bebauungsplan die Voraussetzung zu schaffen für eine ganzjährige touristische Nutzung “, sagt Meyer. „Der See ist neben den Großgeräten das sichtbare Zeichen für die ehemalige Tagebaulandschaft“, erläutert Thies Schröder. Der Geschäftsführer der Ferropolis GmbH berichtet, dass die touristische Erschließung vom Bergrecht, dem der Gremminer See nach wie vor unterliegt, etwas gebremst worden sei. „Wir wollen neue touristische Angebote schaffen, die das Angebot im Freilichtmuseum kongenial ergänzen“, definiert er das Konzept für den Weststrand. „Einen Tag im Museum und gleichzeitig am Strand“, sagt Schröder: „Das hat man nicht so oft. Das ist spannend.“

Dabei müsse man dem eigentlichen Charakter des Gesamtareals – welches seit 1999 auf die Ausrichtung von Festivals spezialisiert wurde – aber gerecht werden.

Aus diesem Grund dürfe man keinen Familienzeltplatz erwarten. „Die Hauptzielgruppe sind erst einmal die Festivalbesucher“, sagt Schröder. „Wir werden einen recht aktiven Campingplatz anbieten“, berichtet er.

Baubeginn schon 2025?

Nach wie vor sei bei allen Vorhaben aber die große Herausforderung, dass der See noch unter Bergrecht steht. „Unser Ziel ist es, das Bergrecht mit der Schaffung von Baurecht zu verdrängen, sodass das Bergamt nur noch zustimmen muss“, sagt Bürgermeister Schilling. Optimistisch gestimmt, hofft er auf einen Baubeginn im kommenden Jahr.

Ursprünglichen Berechnungen zufolge war davon ausgegangen worden, dass der momentane seit Jahren feststehende Wasserstand des Gremminer Sees nicht der zu erwartende Höchststand ist. „Man wird sich damit abfinden müssen, dass der See so zu nutzen ist, wie er jetzt ist“, kommentiert Schilling.

Es ist kaum ein Geheimnis, dass Schilling schon jetzt weitere Visionen für den See hat. „Auch am Stadtbalkon“, spricht der Bürgermeister von dem Seebereich, den man über die Brücke über der Bundesstraße erreicht, „soll mal ein vernünftig großer Strand entstehen, sodass die Gräfenhainichener den See auch nutzen können.“