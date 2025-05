In Bad Schmiedeberg hat das Café „Orchidee“ wieder geöffnet. Das Ehepaar Nier wagt in der Kurstadt einen Neuanfang. die Betreiber setzen auf Handarbeit und auf „Meterkuchen“.

Neues Leben im Café Orchidee: Warum so viele von diesen Kuchen in Bad Schmiedeberg schwärmen

Im neuen „alten“ Sommergarten: Die Eheleute Nier haben das Café „Orchidee“ in Bad Schmiedeberg übernommen und renoviert. Seit Mitte Mai wird hier wieder gebacken. Das Angebot ist beachtlich groß.

Bad Schmiedeberg/MZ. - Es duftet wieder nach frischem Kuchen in der Korgauer Straße: Das Café „Orchidee“ in Bad Schmiedeberg ist zurück – mit neuen Betreibern. Hinter Tresen und Tortenvitrine steht seit Mitte Mai Nadja Nier, die gemeinsam mit ihrem Mann das Lokal am Rande des Kurzentrums übernommen hat.