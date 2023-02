Das Kult-Lokal in der Wittenberger Altstadt wechselt den Standort. Warum das keine freiwillige Entscheidung war und wie es für den Burgerladen nun weitergeht.

Burger-Laden in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Der Name bleibt, doch die Räumlichkeiten werden andere sein: Das Kult-Lokal „Wittenburger“ direkt am Markt zieht um. „Um genau zu sein nur eine Tür weiter“, sagt Lydia Grauss, die den Burgerladen vor sechs Jahren in der Innenstadt eröffnet hat.