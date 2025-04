Frühling im Nabu-Zentrum Buntes Treiben und kreative Ideen: So lebendig ist das Frühlingsfest im Wittenberger Stadtwald

Reges Treiben herrscht am Sonntag beim Nabu-Zentrum in Wittenberg. Welche Angebote es für kleine und große Besucher diesmal gibt und was demnächst auf dem Gelände zu erleben ist.