Ein Hubschrauber der Bundeswehr hat am Mittwoch mehrere Stationen in Wittenberg und Umgebung angeflogen – von zwei Krankenhäusern bis nach Ferropolis. Was der Grund dafür ist.

Ein Hubschrauber der Bundeswehr landet am Mittwoch in Wittenberg, Gräfenhainichen und Coswig.

Wittenberg/Gräfenhainichen/Coswig/MZ - Ein Helikopter der Bundeswehr ist am Mittwochnachmittag über Gräfenhainichen, Wittenberg und Coswig geflogen. Der Hubschrauber vom Typ EC-135 startete in Holzdorf und landete unter anderem in Wittenberg, Ferropolis und am Krankenhaus in Coswig.