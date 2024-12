Ein Hubschrauber der Bundeswehr hat am Mittwoch mehrere Stationen in Wittenberg und Umgebung angeflogen – von zwei Krankenhäusern bis nach Ferropolis. Was der Grund für den Einsatz war.

Wittenberg/Gräfenhainichen/Coswig/MZ - Ein Helikopter der Bundeswehr ist am Mittwochnachmittag über Gräfenhainichen, Wittenberg und Coswig geflogen. Der Hubschrauber vom Typ EC-135 startete in Holzdorf und landete unter anderem in Wittenberg, Ferropolis und am Krankenhaus in Coswig.