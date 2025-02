Oranienbaum-Wörlitz/MZ. - Für die Feuerwehr von Oranienbaum-Wörlitz ist die Zeit der Provisorien bald vorbei: Mehrere neue Fahrzeuge werden in diesem Jahr erwartet, darunter zwei HLF 20 (das steht für Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug), ebenso TLF und ein Gerätewagen Logistik. Los ging es nach Auskunft von Stadtwehrleiter Jan Wieczorek mit einem MLF für Standardbrandeinsätze, übergeben Ende Januar in der EMPL Fahrzeugwerk GmbH. Das Unternehmen in Elster stellt unter anderem Feuerwehraufbauten her, auf die sich, wie es aufseiten von EMPL online heißt, „Einsatzkräfte weltweit verlassen“.

