Polizei jagt Wittenberger Brandstifter

Auffällig häufig hat in Agrarbetrieben im Landkreis Wittenberg Feuer gewütet. Was Polizei und Geschädigte zum Stand der Ermittlungen sagen.

Auch in der Milchviehanlage Bad Schmiedeberg hat es gebrannt. Die Polizei vermutet Serientäter am Werk.

Wittenberg/MZ - Dass es mal brennt, ist nichts Ungewöhnliches in diesen Wochen. Staubtrocken sind die Böden und für Wälder herrscht meist die allerhöchste Brandgefahrenstufe 5. Auch Landwirtschaftsbetriebe im Landkreis Wittenberg waren von Feuern betroffen - gleich dreimal in etwas mehr als vier Monaten brannte es allein in der Agrargenossenschaft „Milch und Fleisch“ in Kleinkorgau (Bad Schmiedeberg).