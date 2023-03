Ein Großbrand in der Karl-Liebknecht-Straße in Gräfenhainichen zerstört den gesamten Dachstuhl des Gebäudes der einstigen Kreisverwaltung.

Gräfenhainichen/MZ - Am Sonntag kam es in den frühen Morgenstunden zu einem großen Brand in Gräfenhainichen. Die Kameraden der Gräfenhainichener Feuerwehr wurden um 4.29 alarmiert. Die Einsatzkräfte der Ortswehren Jüdenberg, Möhlau, Zschornewitz und Radis eilten ebenfalls zum Einsatzort in der Karl-Liebknecht-Straße. Dort brannte das Gebäude, in dem früher die Kreisverwaltung ihren Sitz hatte.

„Bei Ankunft vor Ort hat der Dachstuhl des Gebäudes bereits im Vollbrand gestanden“, berichtet Matthias Bormann. Der Abschnittsleiter Süd erklärte, dass man sich aufgrund des baulichen Zustandes des Gebäudes und der Tatsache, dass keine Menschen in Gefahr waren, gegen einen Innenangriff entschieden habe und zur Unterstützung die Einsatzkräfte aus Vockerode, die mit einer Drehleiter anrückten, hinzuzog.

Von der Drehleiter und einem Hubsteiger aus wurde das Feuer mit mehreren Strahlrohren bis etwa 10 Uhr bekämpft und gelöscht. Danach führten die Gräfenhainichener Kräfte noch Restlöscharbeiten aus. Der komplette Dachstuhl sei zerstört worden. Insgesamt seien etwa 50 Männer und Frauen im Einsatz gewesen.