Strecke zwischen Zahna und Wittenberg am Morgen betroffen. Warum es nach dem Löschen und länger dauerte.

Wittenberg/Zahna/MZ - Wegen eines Böschungsbrandes kam es am Dienstagmorgen zu Verspätungen im Zugverkehr zwischen Wittenberg und Zahna. Laut Meldung der DB Netz sei gegen 10.22 Uhr nach Abstimmung mit der Feuerwehr der Streckenabschnitt gesperrt worden. Aufgrund des Feuers sei die Oberleitung abgeschaltet worden. Zwar war die Durchfahrt bereits wenige Minuten später wieder möglich gewesen, weil jedoch Schäden an der Oberleitung festgestellt wurden, musste am Mittag dringliche Arbeiten durchgeführt werden.

Die Bahn entsandte dafür einen so genannten Turmwagen, ein Spezialfahrzeug zur Wartung der Leitungen. Die Arbeiten dauerten laut DB Netz bis etwa 14 Uhr an. Anschließend war die Strecke dem Vernehmen nach wieder wie gewohnt befahrbar.