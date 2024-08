Eine E-Mail mit dem Inhalt einer Bombendrohung führt zur Evakuierung am Luther-Melanchthon-Gymnasium in Wittenberg. Die Polizei untersucht einen möglichen Zusammenhang.

Bombendrohung am Luther-Melanchthon-Gymnasium in Wittenberg

Wittenberg/MZ. - Am heutigen Morgen, gegen 9.30 Uhr, erhielt das Luther-Melanchthon-Gymnasium eine E-Mail mit einer Bombendrohung. In der Folge wurden die Schulgebäude Melanchthon in der Neustraße sowie Hundertwasser in der Schillerstraße abgesperrt und die rund 1.000 Schüler aus dem Gebäude gebracht. Laut dem Landkreis erfolgte die Evakuierung „zügig und ruhig“.

„Wir sind derzeit dabei, die Räumlichkeiten mit Sprengstoffspürhunden abzusuchen, um festzustellen, ob sich Sprengmittel darin befinden“, erklärt eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage der MZ. Derzeit ist noch unklar, wann die Gebäude wieder betreten werden können.

Die Schule wurde abgesperrt. Rund 180 Schüler befinden sich beim Haus Melanchthon auf dem Innenhof. Foto: Jonas Lohrmann

Der Landkreis informiert in der Zwischenzeit über besondere Regelungen für den Nachhauseweg der Schüler: Der reguläre Unterricht fällt aus und der vierte Unterrichtsblock wird nicht stattfinden. Schüler, die ihre Schultaschen nicht benötigen, können nach dem dritten Block mit den gewohnten Schulbussen nach Hause fahren.

Das gilt auch für diejenigen, die alleine nach Hause gehen dürfen. Diejenigen, die ihre Schultaschen brauchen oder nicht vorzeitig nach Hause gehen können, bleiben bis nach dem vierten Block auf den Stellplätzen. Falls Eltern ihre Kinder abholen möchten, werden diese von Lehrern zum Parkplatz an der Stadthalle/Edeka begleitet.

Das Gebäude wird derzeit von der Polizei mit Sprengstoffspürhunden durchsucht. Foto: Jonas Lohrmann

Polizei ermittelt nach Bombendrohung gegen Schule in Wittenberg

Gleichzeitig teilt der Landkreis Wittenberg mit, dass die Schulleitung momentan aufgrund eines technischen Problems Schwierigkeiten hat, die Webseite der Schule zu aktualisieren. Aufgrund dessen erfolge die Kommunikation über den Landkreis als Schulträger.

Der Absender der drohenden Nachricht ist bislang noch unbekannt. Die Polizei teilt mit, dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Zudem prüfen die Behörden, ob es Verbindungen zu anderen Bombendrohungen gibt, die in letzter Zeit im Raum Dessau und Umgebung aufgetreten sind. Im Vordergrund stehen hierbei die Drohungen vom 7. August in Dessau-Roßlau an zwei Schulen sowie die kürzlich gemeldete Bombemdrohung am Dienstag, 20. August in Oranienbaum.