In Wittenberg stauen sogar die Sportexperten Blitzstart gegen Bundesligisten

Beim Handballfest in der Stadthalle führt der SV Grün-Weiß 2:0 gegen Dessau. 630 Zuschauer sehen einen 6:0-Lauf des Außenseiters. Am Sonntag geht es in Mochau aufs Großfeld.