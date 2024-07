Wittenberg/MZ. - Auch in diesem Sommer lockt Lutherstadt Wittenberg mit einem abwechslungsreichen Programm voller Kunst, Musik und kultureller Erlebnisse. Während einer Informationsveranstaltung im Neuen Rathaus stellten mehrere Organisatoren ihre bevorstehenden Veranstaltungen vor. „Wir haben das große Glück, dass die Ferien dann vorbei sind und wir deshalb viele erreichen können“, betonte Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos). Von stimmungsvollen Stunden am Schwanenteich bis hin zu beeindruckenden Kunstausstellungen und Hip-Hop-Auftritten – es ist für jeden etwas dabei. Blaue Stunde am Schwanenteich: Den Auftakt macht am Freitag, 9. August, die „Blaue Stunde am Schwanenteich“. Von 20 bis etwa 22.30 Uhr können Besucher in zauberhafter Atmosphäre entspannen. Zeitiges Kommen lohne sich, empfiehlt Zugehör, um sich mit einer Picknickdecke einen guten Platz mit Blick auf die Fontäne zu sichern. Um 21 Uhr beginnt dann das Spektakel: das Fontänenspiel, begleitet von Auszügen aus Tschaikowskys „Schwanensee“ – passenderweise am Schwanenteich. „Gemeinsam Musik hören und ins Gespräch kommen – an einem Ort, den wir bautechnisch instandgesetzt haben“, umschreibt Zugehör das Ziel dieses Abends. Womit er auch noch einmal auf die Veränderungen im Umfeld aufmerksam macht. Für das leibliche Wohl sorgen die Pension Schwanenteich, das Café und die Bar Bitter-Suess sowie das ukrainische Restaurant „Schmack“. Neu dabei ist die Böttger-Apotheke und Lounge mit selbst gemachten Eiweiß-Shakes, Kräuterlikören und Chi-Kaffee.

