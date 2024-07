An diesem Wochenende wird am Lerchenberg mit Schlager- und Blasmusikklängen gefeiert. Auch Pretzsch, Torgau und Köthen bieten Töne an.

Auch in diesem Jahr soll es zum Sommerfest am Lerchenberg wieder stimmungsvoll zugehen. Zwei Tage wird ein buntes Programm geboten.

Wittenberg/MZ. - Das Wochenende wird wieder sommerlicher und bleibt ein wenig wechselhaft. Für einen Ausflug oder Festbesuch kein Hindernis. Hier einige mögliche Ziele:

Wittenberg: Am Lerchenberg wird Sonnabend und Sonntag Sommerfest gefeiert. Zum 21. Mal bereits. Um 13.30 Uhr beginnt am Senioren- und Pflegezentrum „Am Lerchenberg“ das Programm mit musikalischer und kultureller Unterhaltung. Erwartet werden unter anderem Kapfer und Kapfer, die bestimmt „Du bist mein Glück“ anstimmen werden. Ines Lehmann wird ebenso zu hören sein wie „Wir vom Lerchenberg“. Auftreten wollen zudem Tinas Tanzmäuse. Am Sonntag schließt sich das Wohngebietsfest an, zu dem die Wittenberger Wohnungsbaugesellschaft und die Wittenberger Wohnungsbaugenossenschaft gemeinsam mit dem Seniorenzentrum einladen. Ab 10.30 Uhr kann beim Frühschoppen zu Klängen der Falkenberger Blasmusikanten Speckkuchen gegessen werden. Ab 14 Uhr unterhalten noch einmal Kapfer und Kapfer sowie das Andreas Gabalier-Double Tobi die Gäste. An beiden Tagen gibt es Angebote für Kinder, darunter Hüpfburg und Kinderanimation oder Kreativbasteln.

Pretzsch: Der 21. Musiksommer im Landkreis Wittenberg macht am Sonntag in der Evangelischen Stadtkirche Pretzsch Station: Virtuose Studenten und Pädagogen aus Wittenbergs Partnerstadt Mogiljow und aus Minsk wollen mit ihrer musikalischen Qualität, instrumentalen Originalität und stilistischen Vielfalt die Herzen ihres Publikums erobern. Die beliebten Künstler werden die Zuhörer durch verschiedene Epochen und Genres der Musikwelt führen mit alter Musik über internationale Folklore und Evergreens. Angekündigt werden die Musikstudentin Elisaweta Gruzdowa mit dem Nationalinstrument, der Zimbel, die Saxofonistin Darja Babko, die Sopranistin Natalja Temruk, die Studentin Jekaterina Pozdnjakowa mit ihrer Violine und Darja Mintschenko am Klavier beziehungsweise E-Piano. Das Konzert, das vom Organisator des Musiksommers Heinz Wehmeier moderiert wird, beginnt um 19 Uhr.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, Spenden am Ausgang werden dem Projekt des Musiksommers zugutekommen.

Torgau: Das „Familienfest“ an der Kulturbastion Torgau am Sonnabend ab 20 Uhr ist nicht so wirklich ein Familienfest. Es ist der Titel eines Open-Air-Konzerts mit „Die Feisten“. Wenn diese das tun, was sie am liebsten tun, würden eine Menge neue Lieder aus ihrer Songschreibmaschine purzeln, heißt es in der Ankündigung. Und weiter: „Eins für die zwangsverschifften, unfreiwilligen Konzertgäste, die eigentlich lieber beim Fußball oder einem Heavy Metal Gig wären. Ein Weiteres über unser aller Mindesthaltbarkeitsdatum: ,Mein Körper und ich’ zeigt, wie man über den eigenen Verfall lachen kann.…Die ganzen neuen Geschichten in guter Gesellschaft der feisten Hits“.

Köthen: „Musik der Engel“ heißt das neue Programm des Ensembles Pretiosa, das am Sonnabend um 19.30 Uhr im Spiegelsaal des Köthener Schlosses zu hören ist: Im Fokus stehen dabei erlesene musikalische Raritäten, die eng mit der Musikgeschichte Mitteldeutschlands in Verbindung stehen. Zu erleben sind sowohl Werke allseits bekannter Komponisten wie Heinrich Schütz und Johann Hermann Schein als auch Musik von Komponisten wie Heinrich Grimm und Gallus Dreßler, die noch auf ihre Wiederentdeckung warten. Die Mitglieder des Ensembles sind allesamt Teil der jungen, hochprofessionellen Alte Musik-Szene aus Mittel- und Norddeutschland und haben sich ihre Meriten in zahlreichen Wettbewerben und Showcases verdient. Im Konzert präsentieren sie spannende, neuerschlossene Werke, ungewohnte Klänge und moderne Uraufführungen von Musik, die seit Jahrhunderten nicht mehr gehört worden ist.