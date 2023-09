In Wittenberg gehen die Sommerkurse des Instituts für deutsche Sprache und Kultur zu Ende. Wie die Bilanz ausfällt.

Junge Menschen aus fünf Ländern ziehen Bilanz zu ihrem Sommerkurs in der Leucorea

Bildung in der Lutherstadt

Teilnehmer des letzten Kurses der 27. Internationalen Sommerakademie auf dem Hof der Leucorea in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Stefanie Rieger ist zufrieden. Die Sommerkurse des Instituts für deutsche Sprache und Kultur an der Leucorea, die jetzt enden, sind deutlich besser gelaufen als gedacht. Weil für diese Saison keine Stipendien des Deutschen Akademischen Austauschdienstes zur Verfügung standen und in den Vorjahren die große Mehrheit der Teilnehmer in den Genuss eines solchen Stipendiums für ihren Wittenberg-Aufenthalt gekommen waren, bestand die Befürchtung, dass nur wenige anreisen.