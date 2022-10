Bewährte Mischung zum Reformationstag in Wittenberg

Am 31. Oktober wird an Martin Luthers legendären Thesenanschlag von 1517 erinnert. Was Besucher in Wittenberg in diesem Jahr erwartet. Eine Auswahl.

Wittenberg/MZ - Wittenberg bekommt wieder Klangthesen. Im Rahmen der Lutherdekade gab es ein ähnliches Projekt schon einmal. Realisiert hatte es damals der Berliner Klangkünstler Michael Muschner. Zu hören waren zwölf Klangthesen in und vor der Schlosskirche, an der Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen gegen die Praxis des Ablasshandels veröffentlicht hatte. Zwölf Jahre später wird es am 31. Oktober 2022 wieder Klangthesen in der Stadt der Reformation geben. Am Reformationstag werden sie in einer Klanginstallation vom Bunkerberg nahe des Universitätsparks abgespielt.