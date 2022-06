Betrunkene Frau schläft in Elster am Lenkrad

Elster/MZ - Gegen eine Frau wird laut Polizei „wegen des Verdachts des Führens eines Fahrzeugs bei Fahrunsicherheit infolge Vollrauschs“ ermittelt. Darüber hat das Revier in Wittenberg informiert. Demnach haben Polizisten bei einer Streifenfahrt am Mittwoch gegen 21 Uhr in der Dietrichsdorfer Straße in Elster am rechten Fahrbahnrand ein Auto gesehen, dessen Fahrertür geöffnet war. Der Motor sei aus gewesen, die Motorhaube aber warm und die vorderen Bremsscheiben erhitzt.

Auf dem Fahrersitz saß eine Frau und schlief. Als sie angesprochen worden war, habe sie ihre Augen geöffnet, so die Polizei. Bei der Befragung gab sie an, Alkohol getrunken und das Fahrzeug auch geführt zu haben. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 4,19 Promille. Daraufhin wurden eine Blutprobenentnahme angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und eine Strafanzeige gefertigt.