Eine Frau ist in einem Kleingarten in Mühlanger barfuß festgenommen und abgeführt worden. Sie spricht von einer brutalen Festnahme. Was die Polizei zu dem Einsatz sagt.

Mühlanger/MZ. - Es sind schwere Vorwürfe, mit denen sich eine 53-Jährige aus Berlin an die Redaktion der MZ gewandt hat: Sie berichtet von einem Polizeieinsatz Anfang Juli in einer Kleingartenanlage in Mühlanger. Die Beamten hätten sie unsanft festgenommen und anschließend barfuß an einem Bahnhof aussetzen wollen. Wie die Polizei den Einsatz erklärt.