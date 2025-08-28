Organisatoren des Opeltreffens überreichen Kita eine Spende von 500 Euro. Gleichzeitig steht fest: Das Treffen hat zum letzten Mal in Bergwitz stattgefunden. Was die Gründe sind und wie es weitergeht.

Bergwitz „blitzt“ zum letzten Mal: Opelfans von „Blitzgeschwader Ost“ verabschieden sich mit Spende

Mario Freydank und Marcus Sandau vom Verein „Blitzgeschwader Ost“ übergeben Bergwitzer Kita einen Scheck über 500 Euro.

Bergwitz/MZ. - Die Kinder der Kita „Am Wäldchen“ in Bergwitz dürfen sich über eine Spende in Höhe von 500 Euro freuen. Überreicht wurde der symbolische Scheck am Mittwoch von Marcus Sandau und Mario Freydank, beide Mitorganisatoren des Opeltreffens „Bergblitzsee“, das seit mehreren Jahren rund um den Bergwitzsee stattfand und zuletzt Mitte Juli mehr als 400 Fahrzeuge mit dem Blitz im Kühlergrill in den Ort lockte.