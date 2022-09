Beim Pferdestehlen in Coswig gescheitert

Unbekannte wollten in Coswig ein Pony stehlen. Das Tier wurde zum Glück nicht verletzt.

In Coswig haben Unbekannte versucht, ein Pony zu stehlen.

Coswig/MZ - Unbekannte sind in Coswig, Hohe Straße, auf eine Pferdekoppel eingedrungen und haben versucht, mit Gewalt, ein Pony aus der Koppel zu ziehen.

Die Anzeigenerstatterin zeigte den Beamten am Montag Huf- und Schleifspuren, die Sonntagabend noch nicht vorhanden waren. Das Pony wurde auf dem Kleingartengelände jedoch zurückgelassen und versteckte sich in einem Gebüsch, bis die Anzeigende Montagfrüh das Gelände betrat. Das Pony blieb unverletzt. Auch an der Koppel ist kein Schaden entstanden.