Eigentlich sollten die Verwaltungen bereits 2022 weitgehend digitalisiert sein. Nach viel Hin und Her zwischen Ländern und Bund funktioniert in den Kommunalverwaltungen nun einiges.

Wittenberg/MZ. - Den Umzug, das frisch gegründete Gewerbe oder den neuen Hund anmelden und den Termin zur Eheschließung auch gleich noch buchen – all diese Verwaltungsgänge führten bislang zwangsläufig ins Rathaus. Mit einigen Jahren Verspätung sollen diese Leistungen in Wittenberg jetzt auch online verfügbar sein, beziehungsweise es bald werden. Was die Bürger dazu wissen müssen.