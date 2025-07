Paketdiebe haben eine Tankstelle in Teutschenthal im Saalekreis um Postsendungen beraubt.

Pakete geklaut! Diebe haben es auf Tankstelle in Teutschenthal abgesehen

Teutschenthal. – Eine Tankstelle ist am Mittwoch kurz vor Mitternacht in der Langen Lauchstädter Straße in Teutschenthal im Saalekreis von bislang Unbekannten ins Visier genommen worden, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte.

Demnach verschafften sich die Angreifer gezielt und gewaltsam Zutritt zu einem Raum, in dem Pakete gelagert wurden. Anschließend seien die Unbekannten wieder vom Ort des Geschehens gestürmt, heißt es.

Später stellte sich heraus: Vier Pakete bislang unbekannten Inhalts fehlten. Eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.