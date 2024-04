Bei der Ausbildungsmesse in der Exerzierhalle haben sich hunderte Schüler an mehr als 50 Ständen über Jobangebote informiert.

Wittenberg/MZ. - Das Highlight der Messe schwebt gegen acht Uhr mit vier Piloten an Bord ein und landet auf engem Raum: ein Ausbildungs-Hubschrauber der Bundeswehr, der am Dienstagmorgen von Holzdorf nach Wittenberg fliegt, um an der Exerzierhalle als Anschauungsobjekt zu dienen. Und natürlich als Werbung für den Nachwuchs. Wer will, kann sich hineinsetzen in das Fluggerät. Es ist schnell dicht umlagert.