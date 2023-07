In einem Mischwald am Skulpturenpark in Bülzig werden Bäume gefällt. Ortsansässige sind darüber empört.

Bülzig/MZ - Für Gabriele Maria Pax aus Bülzig ist es unbegreiflich, was momentan vor ihrem Grundstück passiert. Waldarbeiter sind an diesen Tagen mit schweren Forstmaschinen angerückt, um Bäume am Rand des Skulpturenparks, der an ihr Wohnhaus angrenzt, abzuholzen. „Es ist ein kleines Biotop mit vielen Singvögeln, Rehen, die ablegen und Eichhörnchen“, so die Anwohnerin.