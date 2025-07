Der Parkplatz am Torteich in Harzgerode soll bebaut werden. Aldi und Müller wollen sich ansiedeln. Der Stadtrat befürwortet das auch. Doch das Vorhaben stößt auf Kritik. Wie Gundula Hahn als Anliegerin zu dem Vorhaben steht und mit welchen exotischen Gerichten ihr Imbiss lockt.

Aldi und Müller am Torteich in Harzgerode? Das sagt die Imbissbetreiberin zu den Plänen

Imbissbetreiberin Gundula Hahn und ihre Mitarbeiterin Jana Kindmann versorgen die Durchreisenden am Imbiss „Am Torteich“ in Harzgerode.

Harzgerode/MZ. - Dass der Parkplatz am Torteich in Harzgerode bebaut werden soll – der Discounter-Konzern Aldi und die Drogeriekette Müller haben vor, sich dort anzusiedeln – hat eine Kontroverse ausgelöst. Nicht im Stadtrat; der war sich bei einer Enthaltung einig, den Weg freizumachen für ein Bebauungsplanverfahren. Wohl aber in der Bevölkerung; heiß wurde über Für und Wider diskutiert.