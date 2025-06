Die Drogeriemarktkette Müller plant eine Filiale in Harzgerode, der Discounter Aldi will mit seinem Markt umziehen. Warum sich jetzt zunächst der Stadtrat mit dem Vorhaben beschäftigen muss und welche Auswirkungen die Pläne auf den Schülerverkehr haben.

Neue Müller-Filiale in Harzgerode und ein größerer Aldi - dafür soll ein Parkplatz weichen

Auf diesem Parkplatz in Harzgerode sollen eine Filiale der Drogeriekette Müller und ein Aldi-Markt entstehen. Die Bushaltestellen müssten dafür verlegt werden.

Harzgerode/MZ. - Als Gerücht hielt es sich schon länger: Harzgerode bekommt endlich eine Drogerie. Und jetzt ist es auch offiziell: Die Drogeriemarktkette Müller plant, sich im Unterharz anzusiedeln. Darüber informierte Bürgermeister Marcus Weise (CDU). Auf dem Parkplatz am Torteich, unmittelbar an der Bundesstraße 242 gelegen, soll eine neue Filiale gebaut werden. Und auch Aldi will dorthin ziehen.