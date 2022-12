Der Wittenberger Schulkomplex in Friedrichstadt ist nicht im besten Zustand. Die Fassade hat Löcher und auch im Inneren gibt es ein paar Defizite. Was die Sache erschwert.

Keine Augenweide. An der Fassade der Schule in Friedrichstadt muss etwas getan werden.

Wittenberg/MZ - Ach ja, und die Fassade natürlich. Fragt man Stephan Ruland nach dem Zustand seiner Schule, ist er zwar meilenweit davon entfernt, Alarm zu schlagen. Sei halt ein Modell „Erfurt H“, sagt er lakonisch, Standard-Plattenbau für Bildungseinrichtungen in der DDR und damit entsprechend in die Jahre gekommen. Nach außen präsentiert sich die Gemeinschaftsschule Friedrichstadt in Wittenberg-Friedrichstadt dem flüchtigen Betrachter von Weitem in freundlichen Farben: Knallblau und gelb.