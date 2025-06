So argumentieren Bürgermeister und Stadträte in Gräfenhainichen.

Die Band "Krähe" tritt am 14. Juni auf der Freilichtbühne an der Schlossruine in Gräfenhainichen auf.

Gräfenhainichen/MZ. - Die Freilichtbühne in Gräfenhainichen ist bekannt für kulturelle Highlights in der Heidestadt. Für Samstag, 14. Juni, hat sich die brandenburgische Band „Krähe“ angekündigt. Insbesondere Frontmann Stefan Krähe soll der Reichsbürgerszene nahestehen und wegen rechtsextremistischen Äußerungen aufgefallen sein, deshalb sind in der Vergangenheit in anderen Städten geplante Konzerte abgesagt worden oder sie lösten intensive Diskussionen aus. Aber wie geht die Stadt Gräfenhainichen damit um?