Bahnbauarbeiten in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Im Bahnverkehr gibt es erneut Behinderungen. Grund dafür sind Gleisbauarbeiten zwischen Wittenberg (Hauptbahnhof) und Wittenberg-Piesteritz. Diese haben auch Auswirkungen auf den Zugverkehr zwischen Wittenberg und Falkenberg. Die Bahn teilte dazu mit, dass es von Mittwoch, 9. Februar, 4 Uhr, bis Freitag, 25. Februar, 18 Uhr, zu Einschränkungen kommt. Die Züge der Linien RE 14b (Dessau – Falkenberg/Elster) und RB 51 (Dessau - Falkenberg/Elster) halten vom 9. bis 16. Februar nicht in Wittenberg (Altstadt).

Frühere Abfahrtszeiten

Von beziehungsweise zu dem ausfallenden Halt fahren zwischen Altstadt und Wittenberg (Hauptbahnhof) Großraumtaxis als Ersatz. Reisende werden gebeten, die bis zu 24 Minuten frühere Abfahrt/spätere Ankunft der Taxis in Wittenberg (Altstadt) zu beachten.

Einige Züge der Linien RE 14b und RB 51 fahren an unterschiedlichen Tagen zwischen Dessau (Hbf) und Falkenberg (Elster) in verschiedenen Teilabschnitten mit bis zu 15 Minuten veränderten (früheren/späteren) Fahrzeiten. Einzelne Züge der Linie RB 51 fallen in den Nachtstunden zwischen Dessau (Hbf) und Lutherstadt Wittenberg (Hbf) aus und werden durch Busse ersetzt. Die Busse erreichen Lutherstadt Wittenberg (Hauptbahnhof) beziehungsweise Dessau (Hauptbahnhof) etwa 32 Minuten später als die ausfallenden Züge. Die genauen Fahrzeiten der einzelnen Züge, Busse und Großraumtaxis sowie die unterschiedlichen Verkehrstageregelungen können einem Fahrplan im Internet entnommen werden (siehe hierzu auch „Aktuelle Infos“).

Zudem sollte beachtet werden, dass sich die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen befinden. Die Mitnahme von Fahrrädern, Kinderwagen, mobilitätseingeschränkten Personen und Gruppenreisenden sei in den Bussen nur begrenzt möglich, teilte die Deutsche Bahn AG weiter mit.

Betroffen von den geplanten Bahnbauarbeiten sind unterdessen nicht nur die Zugreisenden. Es wird auch laut. „Hiermit möchten wir sie darüber informieren, dass es an der Bahnstrecke Wittenberg - Piesteritz zu Lärmbelästigungen durch Instandhaltungsbauarbeiten kommen wird“, heißt es in einer Mitteilung, die den betroffenen Haushalten in Wittenberg zugegangen ist. Auch Unternehmen in der Altstadt hatten am vergangenen Freitag eine entsprechende Postkarte in ihrem Briefkasten vorgefunden.

Deutsche Bahn AG: Notwendig für den Erhalt der Anlagen

Wie die zuständige Bahn-Tochter DB Netz Südost darin weiter mitteilt, betreffen die Bahnbauarbeiten den Zeitraum 6. Februar bis 1. März. Gearbeitet werde auch nachts. Es handele sich um „notwendige Erneuerungsarbeiten zur Erhaltung der Verfügbarkeit der Gleisanlagen“, heißt es. Zum Einsatz kommen laut DB Netz „Gleisumbauzug, Bettungsreinigungsmaschine, Gleisstopfmaschine, Schotterpflug, Zweiwegebagger“ sowie Trennschleifer.

Bauarbeiter werden lautstark gewarnt

Doch nicht sie sind es vorrangig, die den Lärmpegel im genannten Zeitraum immer wieder in die Höhe treiben werden. Da im teils laufenden Bahnbetrieb gebaut wird, müssen die Beschäftigen jeweils vor den Gefahren gewarnt werden. „Die Warnsignale müssen für alle Arbeitenden gut wahrnehmbar sein“, daher liege ihr Schallpegel „deutlich“ über dem der eingesetzten Baumaschinen. Es handele sich um eine automatische Warnanlage.

Man bemühe sich, die Störungen für die Anwohner so gering wie möglich zu halten, verspricht die DB Netz, vermeiden lasse sich die Lärmbelästigung aber wie gesagt leider nicht. Die Strecke Dessau - Falkenberg über die insgesamt fünf Haltepunkte der Lutherstadt Wittenberg wird nicht nur für den Personenverkehr genutzt sondern ist auch durch den Güterverkehr rund um die Uhr stark beansprucht. Bereits zu normalen Zeiten gibt es daher immer wieder Klagen wegen der Belästigung durch Bahnlärm, beispielsweise aus Piesteritz.

Der Fahrplan für die Züge zwischen Dessau (Hbf) und Falkenberg (Elster) über Wittenberg während der baubedingten Einschränkungen des Zugverkehrs vom 9. bis zum 25. Februar findet sich im Internet unter https://bauinfos.deutschebahn.com/rf/re14b_rb51_09-25022022_fahrplan.pdf.