Der Förderverein und Partner laden am 14. und 15. September zu den 34. Bahnaktions- und Eisenbahnerlebnistagen ein. Was sie vorfahren lassen wollen.

Bahnaktionstage in Wittenberg: Was diesmal zu sehen ist

Auch die grün-weiße Lok V 100 003“ kann an diesem Wochenende zum Bahnaktionstag in der Hüfnerstraße bestaunt werden.

Wittenberg/MZ. - Es sind solche Zahlenfolgen wie 52 8041, 142 255 oder noch mit einem Buchstaben dazu wie V 100 003 oder E 44 108, die das Herz von Eisenbahnfans höher schlagen lassen. Dem Laien sagen diese vermutlich nichts, aber trotzdem sind sie von den Loks, die sich dahinter verbergen, fasziniert.

Eisenbahnliebhaber und nur einfach Neugierige sind entsprechend an diesem Wochenende wieder eingeladen zu den Aktionstagen im Bahnbetriebswerk in der Wittenberger Hüfnerstraße. Unter dem Motto „Eisenbahn – zum Anfassen, Fotografieren und Mitfahren“ geht es dort am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr rund ums „Bahnfahren“. Der Förderverein Berlin-Anhaltische Eisenbahn, die Deutsche Bahn AG und weitere Partner laden dazu ein.

Historische und moderne Fahrzeuge werden in der Hüfnerstraße präsentiert und von erfahrenem Lokpersonal erläutert. Wobei die Veranstalter die historischen Fahrzeuge des Fördervereins, sowie moderne Fahrzeuge, welche im Nahverkehr in Sachsen-Anhalt zum Einsatz kommen, hervorheben möchten.

Hauptuntersuchung erledigt

Da spielt dann eben auch die V 100 003 eine besondere Rolle. Diese Museumslok des Fördervereins erhielt mit großer Unterstützung, besonders des Landes Sachsen-Anhalt und der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH, durch die Malowa Bahnwerkstatt, als kompetenten Partner eine Hauptuntersuchung. „Nunmehr steht die Lok wieder als betriebsfähiges Exemplar für Sonderfahrten und Ausstellungen zur Verfügung“, kündigen die Veranstalter an.

Die Lok war 1994 nach fast 30-jährigem Einsatz aus dem Betriebsdienst ausgemustert worden. Der Förderverein hat sie wieder aufgearbeitet und in den Zustand versetzt, „wie sie einst ausgeliefert, auf der Leipziger Messe 1966 erstmals präsentiert wurde und anschließend als Versuchslokomotive im Einsatz war“. Im Schnellgang kann der 64-Tonner übrigens auf 100 km/h kommen. Doch für die Betriebsbereitschaft der Lok hatte die besagte gesetzlich vorgeschriebene Hauptuntersuchung gefehlt. Dafür wurden in den vergangenen Jahren Spenden gesammelt. Nun ist die Prüfung erfolgt und V 100 003 darf wieder rollen.

Wenn der Verein weiterhin um Spenden und Unterstützung bittet, geht es ihm zum einen darum, den weiteren Betrieb des technischen Denkmals aufrechtzuerhalten. Zum anderen hat der Fördervereine eine lange Liste an Arbeiten erstellt, um den Lokschuppen zu sanieren. In diesem Jahr sind unter anderem Arbeiten an Stahlstützen, am Dachtragwerk des Lokschuppens sowie Korrosionsschutzarbeiten an der Stahlkonstruktion des Lokschuppens vorgesehen.

Erhaltenswerte Architektur

„Der von uns genutzte Bereich ist Teil des Bahnbetriebswerkes Lutherstadt Wittenberg, welches als letzter Neubau der Deutschen Reichsbahn vor 1945 unter Denkmalschutz steht“, erklärt Vereinsvorsitzender Michael Jungfer. „Hier wird ein Stück Architektur und Technik der 30er Jahre erhalten, was aktiv genutzt wird.“

Mit den Bahnaktionstagen wolle der Verein seine Arbeit der Öffentlichkeit präsentieren und gern auch das Interesse an einer Unterstützung der Aktivitäten wecken, so Jungfer.

Übrigens gehört die Zahlenfolge 52 8041 zu den rekonstruierten Dampflokomotiven, die für den Einsatz im Zweiten Weltkrieg gebaut und dann über viele Jahre im Einsatz waren. 142 255 ist die erste Neubau-E-Lok der DR, die ab 1961 gebaut wurde. E 44 108 wiederum steht für Lokomotive für den Personen- und Güterzugdienst mit einer Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h, die ab dem Jahr 1932 gebaut wurde.

Aus dem Programm

Die 34. Bahnaktions- und Eisenbahnerlebnistage finden am 14. und 15. September, jeweils von 10 bis 18 Uhr statt. Schwerpunkt ist die Ausstellung moderner und historischer Lokomotiven. An Ständen der Deutschen Bahn und der übrigen Partner gibt es Informationen und Aktionen über die Arbeit der Unternehmen und Einrichtungen. DB Netz präsentiert mit Auszubildenden die Unterhaltung und Reparatur von Gleisen in einer „Schaubaustelle“.

Es präsentieren sich auch die Feuerwehr und Rettungskräfte mit einer Notfallübung. Die Diensthundeschule der Polizei, der Kampfsportclub Dokan (an beiden Tagen 13 Uhr, zusätzlich Sonnabend 15 und Sonntag 14 Uhr) und die Musikschule Fröhlich (Sonntag, 15 Uhr) warten mit Programmpunkten auf.

Stündlich soll zwischen dem Hauptbahnhof Wittenberg (Gleis 5) und dem Bahnbetriebswerk ein Nahverkehrszug pendeln. Abfahrt am Hauptbahnhof ab 10.05 bis 17.05/ 17.55 Uhr, im Bahnbetriebswerk ab 10.25, dann 11.35 Uhr bis 17.35 Uhr.