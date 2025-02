Das Freilichtmuseum Ferropolis lädt am Valentinstag zu einer ganz besonderen Führung ein. Warum der Besuch auch ein tolles Geschenk für Verliebte sein kann.

Bagger und Absetzer werden am Valentinstag in verschiedenen Farben und Lichtern erstrahlen.

Ferropolis/MZ. - Blumen, Konfekt, ein Schmuckstück oder eben die klassische Einladung zum romantischen Dinner für Zwei sind wohl eher die üblichen Aufmerksamkeiten und Geschenke, mit welchen sich verliebte Pärchen auch dieses Jahr am 14. Februar überraschen werden. Der Besuch eines Freilichtmuseums, welches sich der Bergbaugeschichte der Region widmet, gehört sicher nicht in das typische Valentinstag-Repertoire für Verliebte. Auf der Halbinsel Ferropolis aber wird mit der Sonderführung „Bagger im Licht“ an diesem Abend um 18 Uhr tatsächlich ein romantisches Angebot vorgehalten.

Sich wandelnde Bagger in Ferropolis

„Die Gäste erwartet grundsätzlich ein normaler Museumsrundgang“, kündigt Janne Kaczorowski an, „aber eben bei Nacht.“ Kaczorowski ist Auszubildende im dritten Lehrjahr und arbeitet auf der Halbinsel auch als Gästeführerin. Gerade während der Musikfestivals würden die Bagger und Absetzer in den Abend- und Nachtstunden ja grundsätzlich angeleuchtet, führt sie aus. „Ich finde, dass sie dadurch einen ganz anderen Wesenstyp bekommen“, sagt sie.

Bei „Bagger im Licht“ können die Gäste hautnah erleben, wie wandelbar die gewaltig großen Geräte sind, führt Kaczorowski aus. „Und welche Wandlung sie von Tagebaugroßgerät bis hin zum Industriedenkmal genommen haben“, sagt sie. Dabei werden die beiden Absetzer und die beiden Bagger, welche direkt an der Arena stehen, in regelmäßig wechselnden Farben präsentiert.

Mit Geschichten rund um den Bagger „Medusa“, seinen Freunden und die Arbeit im Bergbau begeben sich die Gäste auf eine abenteuerliche Reise, wird auf der Webseite angekündigt. „Während der Begehung des Geländes, mit Ihrem Gästeführer, lernen Sie die vielseitigen Geschichten rund um die Bergbaugeschichte der Stadt aus Eisen kennen“, heißt es. Vom ehemaligen Golpa Nord, zum heute weltbekannten Veranstaltungsort, zeige sich Ferropolis in seinen unterschiedlichsten Facetten.

Ein besonderes Geschenk

Der Rundgang dauert etwa 90 Minuten. Danach können die Gäste das Gelände noch etwas auf eigene Faust erkunden und Fotos machen. „Es ist keine spezielle Valentinstagsveranstaltung, kann aber schon ein schönes Geschenk sein“, sagt Julie Kratzmeier, die ebenfalls eine Ausbildung auf Ferropolis absolviert. Ihrer Meinung nach könne das beleuchtete Freilichtmuseum nachts durchaus ein Ort voller Romantik sein. Kratzmeier: „Also ich finde das total romantisch.“

Tickets können für 15,50 Euro pro Person per Mail an [email protected] bestellt werden. Mehr Infos unter www.ferropolis.de. Am 12. April wird die Führung wiederholt.